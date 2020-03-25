У вікна хетчбека навіть стріляли з саморобної базуки!

Автори YouTube-каналу CarHax перевірили на міцність бічне скло звичайного Volkswagen Golf четвертого покоління. Шибки пробували розбити півкілограмовим підшипником, молотком, кувалдою і навіть саморобною базукою. Що з того вийшло – дивіться самі.

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В арсеналі “краш-тесту” були різноманітні важкі предмети: металева куля вагою 507 грамів, півторакілограмовий молоток, п’ятикілограмова кувалда. А ще жестяна банка “Кока-Коли”.

У першій частині відео скло трималось до останнього, аж поки до нього не застосували важку кувалду. Після цього, експеримент вирішили повторити, проклеївши шибки тонувальною плівкою. Півтора міліметри ПВХ значно підвищили стійкість скла до ударів. Настільки, що кувалда з вікном вже не впоралась.



Врешті решт, була застосована “важка артилерія” – пневматична гармата із півкілограмовим ядром. Запущений зі швидкістю 54 км/год снаряд, таки пробив шибку, навіть дві. Автори відео проводять паралелі між своїм експериментом та епічний фейлом на презентації Tesla Cybertruck.

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