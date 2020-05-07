Новоявлені батьки поділились фото свого малюка, а матуся ще й пояснила його дивне ім'я.

Ілон Маск 4 травня став батьком в шосте, а для його дівчини Граймс малюк став першою дитиною.

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Засновник і керівник SpaceX та Tesla поділився фото свого сина у Твіттері. За словами Маска, Граймс і дитина почувають себе добре.

Татусь навіть розмістив світлину новонародженого з фільтрами.



Хлопчика назвали X Æ A-12 і коли це стало відомо, Інтернет заполонили меми і жарти з цього приводу. Щаслива матуся також залишила допис у своєму Твіттері, пояснивши незвичайне ім’я малюка.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

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(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Співачка пояснила, що кожен символ в імені малюка має особливе значення.

“Х” – невідома змінна

“Æ” – транскрипція ельфійського слова Ai, що означає любов, а також “Штучний інтелект” (Artificial intelligence)

“А-12” – попередник літака SR-17 (імовірно, мається на увазі Lockheed SR-71 Blackbird), який дуже подобається нам обом. Ні озброєння, ні броні, тільки швидкість. Відмінний в бою, але не жорстокий.

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“А”=Архангел, назва моєї улюбленої пісні

“Х” – сталевий щур.

Якщо таке ім’я Маска-молодшого – не жарт, хотілось би дізнатись, як його вимовляти, однак татусь та мати новонародженого цього не пояснили. Якщо припустити, що “Х” вимовляється, як звук “З”, а символ “Æ” – це “Аі”, ім’я хлопчика можна прочитати, як “З Ай А” (близьке до французького імені Ксав’є та біблійного Іссая), чи просто “ЗАЯ”, а разом з цифрами виходить “Зая-твелв”. Неординарно, цілком відповідає духу його незвичайних батьків, які мріють про колонізацію Марса та йдуть до цієї мети.

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