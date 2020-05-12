Тысячи атомобилей ждут лучших времен на территории бывшей базы военно-воздушных сил Великобритании.

На бывшей базе ВВС Великобритании в Оксфордшире устроили огромную парковку для автомобилей, которые не удалось продать из-за пандемии коронавируса.

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Общее количество автомобилей, складируемых на территории базы, составляет, как минимум, две тысячи, утверждает портал Daily Mail. Все автомобили, которые хранятся в Оксфордшире, произведены в Англии – это машины британских марок MINI, Jaguar и Land Rover.

По оценке издания, на военной базе простаивают машины на сумму в 35 миллионов фунтов стерлингов – около 1,16 миллиарда гривен.

Фото: карантинная площадка для автомобилей на бывшей военной базе / Chris Gorman / Daily Mail

Из-за пандемии коронавируса спрос на новые автомобили в Великобритании упал до уровня послевоенного 1946 года. В апреле местные дилеры смогли продать всего 871 автомобиль, что составляет лишь 3 процента от объема продаж за аналогичный период прошлого года.

Хранить машины на бывшей военной базе автопроизводители планируют в течение нескольких недель, а как только позволит ситуация – заберут машины назад и попытаются их продать.

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