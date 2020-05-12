Після послаблення карантину Сервісні центри МВС працюють лише за попереднім записом в електронну чергу.

Черги, як невід’ємний атрибут державних установ, тепер перемістились в онлайн. Причому якщо раніше електронна черга до Сервісних центрів МВС була простою зручністю, то зараз вона стала обов’язковою умовою, принаймні в Сервісних центрах МВС м. Києва та Дніпропетровської області.

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Аби скористатись послугами Сервісних центрів МВС потрібно зареєструватись електронній в черзі. Для цього необхідно мати “електронний цифровий підпис”, BankID або MobileID.

Клієнтам низки великих банків пройти авторизацію відносно легко. З послугою MobileID у мобільних операторів поки що не все так добре, як хотілось би. Наприклад Київстар пропонує її лише для корпоративних клієнтів. Для отримання “електронного цифрового підпису” потрібно звертатись в державні установи, які досі на карантині. Можна отримати ЕЦП і у своєму банку. Якщо ЕЦП був отриманий раніше – ним також можна скористатись.

Далі все просто. Після вибору найзручнішого або найближчого Сервісного центру МВС вибирається необхідна послуга і бажаний час відвідування.

Варто зазначити, що зараз сайт Головного сервісного центу МВС працює з перебоями, можливо через велику кількість бажаючих записатись в чергу. За час суворих карантинних заходів бажаючих оформити купівлю-продаж авто накопичилось багато.

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