После ослабления карантина Сервисные центры МВД работают только по предварительной записи в электронную очередь.

Очереди как неотъемлемый атрибут государственных учреждений теперь переместились в онлайн. Причем если раньше электронная очередь в Сервисные центры МВД была простым удобством, то сейчас она стала обязательным условием, по крайней мере в Сервисных центрах МВД г. Киева и Днепропетровской области.

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Чтобы воспользоваться услугами Сервисных центров МВД, нужно зарегистрироваться в электронной очереди. Для этого необходимо иметь "электронную цифровую подпись", BankID или MobileID.

Клиентам ряда крупных банков пройти авторизацию относительно легко. С услугой MobileID у мобильных операторов пока не все так хорошо, как хотелось бы. Например, Киевстар предлагает ее только для корпоративных клиентов. Для получения “электронной цифровой подписи” нужно обращаться в государственные учреждения, которые до сих пор на карантине. Можно получить ЭЦП и в своем банке. Если ЭЦП была получена ранее – ей также можно воспользоваться.

Дальше все просто. После выбора удобного или ближайшего Сервисного центра МВД выбирается необходимая услуга и желаемое время посещения.

Стоит отметить, что сейчас сайт Главного сервисного центра МВД работает с перебоями, возможно из-за большого количества желающих записаться в очередь. За время строгих карантинных мер желающих оформить куплю-продажу авто накопилось много.

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