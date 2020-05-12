Электрокар был куплен у дилера за месяц до инцидента.

Хотя некоторые владельцы электрокаров Tesla жалуются на лакокрасочное покрытие и неравномерные промежутки между деталями, подобная проблема случается впервые.

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У практически нового электромобиля Tesla Model 3 оторвалось рулевое колесо во время движения. Как рассказал владелец дефектной Tesla Model 3 из Великобритании, он забрал свою машину у официального дилера всего за месяц до инцидента.

Владелец также рассказал, что проблемы с его “Теслой” начались еще на этапе покупки – вместо октября прошлого года заказанную машину ему выдали только в марте нынешнего года. Из-за карантина новоиспеченный владелец электрокара успел проехать на нем всего 550 километров. А в общем на осуществление мечты, чтобы поставить в свой гараж Tesla, мужчина потратил восемь лет.

Разочарование британца не имеет границ, в своем Твиттере он написал: “Как такое может случиться с самым безопасным автомобилем в мире?!", добавив изображение оторванного рулевого колеса.

@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it’s happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA — Jason T (@JasonTuatara) April 26, 2020

К счастью, руль оторвался в самом конце поездки, когда водитель уже поворачивал на свою улицу, поэтому эта неприятность не повлекла никаких последствий для самого электрокара или окружающих.

В день, когда случился инцидент с рулем, автомобиль проехал всего 30 километров. Даже в незначительные ДТП он не попадал, что могло бы объяснить причины необычной поломки.

Автопроизводитель уже отреагировал на ситуацию и машину забрали на сервис и вернули на следующий день в исправном виде, а представители Tesla пообещали провести расследование причин инцидента и предотвратить повторение подобного.

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