Электрокар был куплен у дилера за месяц до инцидента.
Хотя некоторые владельцы электрокаров Tesla жалуются на лакокрасочное покрытие и неравномерные промежутки между деталями, подобная проблема случается впервые.
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У практически нового электромобиля Tesla Model 3 оторвалось рулевое колесо во время движения. Как рассказал владелец дефектной Tesla Model 3 из Великобритании, он забрал свою машину у официального дилера всего за месяц до инцидента.
Владелец также рассказал, что проблемы с его “Теслой” начались еще на этапе покупки – вместо октября прошлого года заказанную машину ему выдали только в марте нынешнего года. Из-за карантина новоиспеченный владелец электрокара успел проехать на нем всего 550 километров. А в общем на осуществление мечты, чтобы поставить в свой гараж Tesla, мужчина потратил восемь лет.
Разочарование британца не имеет границ, в своем Твиттере он написал: “Как такое может случиться с самым безопасным автомобилем в мире?!", добавив изображение оторванного рулевого колеса.
К счастью, руль оторвался в самом конце поездки, когда водитель уже поворачивал на свою улицу, поэтому эта неприятность не повлекла никаких последствий для самого электрокара или окружающих.
В день, когда случился инцидент с рулем, автомобиль проехал всего 30 километров. Даже в незначительные ДТП он не попадал, что могло бы объяснить причины необычной поломки.
Автопроизводитель уже отреагировал на ситуацию и машину забрали на сервис и вернули на следующий день в исправном виде, а представители Tesla пообещали провести расследование причин инцидента и предотвратить повторение подобного.
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