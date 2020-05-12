Тизерное изображение автомобиля опубликовано на страницах SAIC Design в соцсетях.

Концепт MG вызывает стойкие ассоциации сразу с двумя несуществующими моделями Tesla: пикапом Cybertruck и электрическим суперкаром Roadster.

Смотрите также: Итальянцы представили молниеносный кабриолет Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

Как стало известно несколько дней назад, дебют Tesla Roadster отложен до 2022 года, а значит у конкурентов есть шанс опередить большую “Т” и предложить подобную модель раньше. Китайский концерн SAIC, которому принадлежит марка MG, распространил три тизера электрического концепта MG Cyberster. К сожалению, изображения не сопровождаются объяснениями, оставляя пространство для домыслов.

Фото: тизеры концепта MG Cyberster / SAIC Design

Поскольку Cyberster явно метит в соперники Roadster, он должен иметь схожие характеристики: ускорение до первой сотни примерно за 2 секунды, запас хода под 1000 км и максимальную скорость более 300 км/час.

Фото: MGB и MG TF / MG

Последним кабриолетом марки MG был TF, выпуск которого завершился в 2011 году, а еще ранее британская марка выпускала хорошую двухдверку с откидной крышей под названием MGB – обе модели могут стать идеологическим вдохновением для создателей будущего электрического родстера.

Также интересно: Новая версия чешского электрокара оказалась на четверть дешевле: 30 тысяч евро вместо 40