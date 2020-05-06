Изменения в конструкции произошли благодаря многочисленным обращениям клиентов. Теперь фирма MW Motors предлагает электрокар с мотор-колесами или с классическим размещением двигателя под капотом.

Электрическое купе MW Motors называется LukaEV. Начальная версия с мотор-колесами, которая продается с прошлого года, теперь имеет дополнительное обозначение In-Wheel, а новая версия называется Traditional.

Смотрите также: Электрический УАЗ будут продавать за 40 000 евро

Автомобиль с “винтажной внешностью и современным нутром” производитель относит к категории люксовых электрокаров, поэтому ценник начальной версии купе в 40 тысяч евро называет более привлекательным, чем у конкурентов.

Фото: MWM LukaEV Traditional / MW Motors

Однако сектор электрокаров развивается очень быстро, и для соперничества нужна цена конкурентоспособнее. Чехам удалось сделать автомобиль, который не уступает по характеристикам первому LukaEV, но при этом стоит на четверть дешевле.

Первый LukaEV имел четыре электромотора по 12,5 киловатт каждый, что обеспечивало производительность в 50 киловатт или 66 лошадиных сил.

Новая версия модели – LukaEV Traditional – оснащена одним электромотором с отдачей в те же 66 лошадиных сил. Другие ключевые характеристики двух версий электрокара такие:

LukaEV In-Wheel LukaEV Traditional Запас хода, км 300 310 Ускорение 0-100 км/ч, с 9,6 9,8 Максимальная скорость, км/ч 146 140 Масса, кг 886 815



Двухместный спорткар с кожаным салоном, мультимедийной системой с навигацией, кондиционером и “электропакетом” в исполнении LukaEV Traditional предлагается за 30 тысяч евро.

Также интересно: Тюнинговый обвес превращает Toyota Prius в подобие Ferrari FF