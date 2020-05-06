Зміни в конструкції відбулись, завдяки численим зверненням клієнтів. Теперь фірма MW Motors пропонує електрокар з мотор-колесами або з класичним розміщенням двигуна під капотом.

Електричне купе MW Motors називається LukaEV. Початкова версія з мотор-колесами, яка продається з минулого року, тепер має додаткове позначення In-Wheel, а нова версія називається Traditional.

Дивіться також: Електричний УАЗ продаватимуть за 40 000 євро

Автомобіль з “вінтажною зовнішністю та сучасним нутром” виробник відносить до категорії люксових електрокарів, тож цінник початкової версії купе у 40 тисяч євро називає привабливішим, ніж у конкурентів.

Фото: MWM LukaEV Traditional / MW Motors

Однак сектор електрокарів розвивається дуже швидко і для суперництва потрібна конкурентоспроможніша ціна. Чехам вдалось зробити автомобіль, що не поступається за характеристиками першому LukaEV, але при цьому коштує на чверть дешевше.

Перший LukaEV мав чотири електромотори по 12,5 кіловат кожен, що забезпечувало продуктивність у 50 кіловат або 66 кінських сил.

Нова версія моделі – LukaEV Traditional оснащена одним електромотором з віддачею у ті ж 66 кінських сил. Інші ключові характеристики двох версій електрокара такі:

LukaEV In-Wheel LukaEV Traditional Запас ходу, км 300 310 Прискорення 0-100 км/год, сек 9,6 9,8 Максимальна швидкість, км/год 146 140 Маса, кг 886 815



Двомісний спорткар зі шкіряним салоном, мультимедійною системою з навігацією, кондиціонером та “електропакетом” у виконанні LukaEV Traditional пропонується за 30 тисяч євро.

Також цікаво: Тюнінговий обвіс перетворює Toyota Prius на подобу Ferrari FF