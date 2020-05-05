Чеська компанія MW Motors, яка зайнялася переробкою позашляховиків УАЗ Хантер з бензинового авто на електричні, назвала ціну свого дітища.

Цікаво, що коштуватиме MWM Spartan (нова назва для електричного УАЗика) дорожче ніж Tesla Model Y. Орієнтовна стартова ціна електромобіля УАЗ, становитиме 40 000 євро. Для порівняння, новий компактний кросовер Тесла в початковому виконанні коштує 37 000 євро.

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Електричний УАЗ Хантер повністю відповідає зовнішності звичайної версії, відмінність полягає лише по частині техніки. Замість стандартного 2,7-літрового бензинового двигуна використовується електромотор віддачею 163 к.с. і 600 Нм, при цьому 5-ступінчаста "механіка" та роздавальна коробка залишилися на місці.

Батареї – ємністю 55 кВтг вистачає на скромні 200 км пробігу. Як розповів виданню Auto Motor und Sport глава MW Motors Моріс Уорд, покупці будуть задоволені такими цифрами, оскільки автономність ходу не є головною характеристикою електропозашляховиків. Втім, додатково пробіг можна буде все ж збільшити – за рахунок АКБ на 90 кВтг.

Виробництво УАЗика на батарейках почнеться у 2020 році. Тоді на конвеєр відправлять праворульні версії для ринку Великої Британії, а ось варіанти з лівим розташуванням керма почнуть випускати у 2021-му.

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