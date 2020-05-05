Чешская компания MW Motors, которая занялась переработкой внедорожников УАЗ Хантер из бензинового авто в электрические, назвала цену своего детища.

Интересно, что будет стоить MWM Spartan (новое название для электрического УАЗика) дороже, чем Tesla Model Y. Ориентировочная стартовая цена электромобиля УАЗ составит 40 000 евро. Для сравнения, новый компактный кроссовер Тесла в начальном исполнении стоит 37 000 евро.

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Электрический УАЗ Хантер полностью соответствует внешности обычной версии, отличие заключается только по части техники. Вместо стандартного 2,7-литрового бензинового двигателя используется электромотор с отдачей 163 к.с. и 600 Нм, при этом 5-ступенчатая "механика" и раздаточная коробка остались на месте.

Батареи емкостью 55 квтч хватает на скромные 200 км пробега. Как рассказал изданию Auto Motor und Sport глава MW Motors Морис Уорд, покупатели будут довольны такими цифрами, поскольку автономность хода не является главной характеристикой электровнедорожников. Впрочем, дополнительно пробег можно будет все же увеличить – за счет АКБ на 90 квтч.

Производство УАЗика на батарейках начнется в 2020 году. Тогда на конвейер отправят праворульные версии для рынка Великобритании, а вот варианты с левым расположением руля начнут выпускать в 2021-м.

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