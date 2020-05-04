Автомобильное топливо продолжает дешеветь. За прошедший месяц средняя цена топлива уменьшилась на 2,65 грн за литр.

Розничные операторы AMIC, "Автотранс", Sun Oil, Motto и Chipo за выходные – с 30 апреля по 4 мая – снизили цены на бензин и дизельное топливо в ряде регионов на 10-70 коп. за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Sun Oil снизила цены в среднем на 11 коп. за литр, до 19,10 грн за литр бензина А-92, 18,99 грн за литр ДТ и 20,10 грн за литр бензина марки А-95. AMIC опустила цены бензинов и дизтоплива на 50 коп. за литр.

По данным мониторинга "А-95", розничные цены продолжают снижать сети Моttо и Chipo, опустив их в среднем на 20-70 коп. за литр.

На выходных снизили цены и региональные сети – "Автотранс", "Рур групп", SKY и др.

Как сообщалось, за месяц (1-30 апреля) средняя цена топлива на украинских АЗС уменьшилась на 2,65 грн за литр.

Отметим, что на ценовую политику сетей-дискаунтеров огромное влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в карантинный период.

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