Автомобільне пальне продовжує дешевшати. За минулий місяць середня ціна пального зменшилась на 2,65 грн за літр.

Роздрібні оператори AMIC, "Автотранс", Sun Oil, Motto і Chipo за вихідні - з 30 квітня по 4 травня - знизили ціни на бензин і дизельне пальне в ряді регіонів на 10-70 коп. за літр, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95 ".

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Sun Oil знизила ціни в середньому на 11 коп. за літр, до 19,10 грн за літр за бензин А-92, 18,99 грн за літр за ДП і 20,10 грн за літр за бензин марки А-95. AMIC опустила ціни бензинів і дизпалива на 50 коп. за літр.

За даними моніторингу "А-95", роздрібні ціни продовжують знижувати мережі Моttо і Chipo, опустивши їх в середньому на 20-70 коп. за літр.

На вихідних знизили ціни і регіональні мережі - "Автотранс", "Рур груп", SKY і ін.

Як повідомлялось, за місяць (1-30 квітня) середня ціна палива на українських АЗС зменшилася на 2,65 грн за літр.

Відзначимо, що на цінову політику мереж-дискаунтерів величезний вплив роблять нелегальні АЗС, робота яких активізувалася в карантинний період.

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