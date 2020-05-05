В Евросоюзе придумали идею, которая будет способствовать росту продаж новых автомобилей и быстрому восстановлению автопромышленности.

Так, председатель ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс предложил воспользоваться возникшей возможностью и максимально перейти на экологические автомобили путем стимулирования утилизации имеющихся у европейцев автомобилей.

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"Мы видим, что автомобильная промышленность просит нас помочь им и домохозяйствам позволить себе купить новый автомобиль.

Почему бы мы не сделали это при помощи экологичных схем утилизации, заменив старый и грязный автомобиль на более чистый, даже с нулевыми выбросами?", – сказал Тиммерманс.

Отмечается, что подобный подход поможет существенно обновить автопарк всех категорий транспортных средств ЕС и поможет восстановить спрос на новые технологические автомобили, что важно для перезапуска автопроизводства после пандемии коронавируса.

Сейчас в Европе ожидают падения спроса на новые автомобили, ведь после снятия карантинных мероприятий покупка машины явно не будет стоять в приоритетах для большинства граждан и не каждый сможет позволить себе новую машину. Поэтому Европейская комиссия хочет найти соответствующие стимулы утилизации машин и по возможности вывести на дорогу больше экологически чистых электрокаров.

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