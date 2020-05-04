Вот так в 2021 году может выглядеть 5-дверная Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny был одним из самых ожидаемых мини внедорожников в последние годы. В некоторых странах очередь на 3-дверную версию растягивается более чем на полгода.

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Конечно, такой популярностью грех не воспользоваться. Именно из этих соображений 5-дверный Suzuki Jimny имеет все шансы стать реальным. Выпуск может начаться в 2021 году.

Некоторая информация о новинке известна уже сейчас. 5-дверный Suzuki Jimny также будет иметь длину не более 4000 мм. Будет выпускаться в Индии

Под капотом, скорее всего, будет 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с наддувом мощностью 102 л.с. Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая или классический 4-диапазонный автомат.

В то время как 3-дверная версия предлагается исключительно в полноприводном исполнении, 5-дверная версия может быть предложена в версии 2WD, чтобы быть более доступной и экономичной.

Автомобиль должен поступить в продажу в Индии под названием Maruti Gypsy в начале 2021 года. Его ожидаемая цена – от 13 500 долларов. Позже Suzuki Jimny 5-door может появиться и на других рынках.

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