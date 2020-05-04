Ось так в 2021 році може виглядати 5-дверна Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny був одним з найбільш очікуваних міні позашляховиків протягом останніх років. У деяких країнах черга на 3-дверну версію розтягується більше ніж на півроку.

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Звісно, такою популярністю гріх не скористатись. Саме з цих міркувань 5-дверний Suzuki Jimny має усі шанси стати реальним. Випуск може початись в 2021 році.

Деяка інформація про новинку відома вже зараз. 5-дверний Suzuki Jimny також матиме довжину не більше 4000 мм. Буде випускатись в Індії

Під капотом, швидше за все, буде 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з наддувом потужністю 102 к.с. Трансмісія: механічна 5-ступінчаста або класичний 4-діапазонний автомат.

У той час як 3-дверна версія пропонується виключно у повнопривідному виконанні, 5-дверна версія може бути запропонована в версії 2WD, щоб бути більш доступною та економічною.

Автомобіль має поступити в продаж в Індії під назвою Maruti Gypsy на початку 2021 року його очікувана ціна - від 13 500 доларів. Пізніше Suzuki Jimny 5-door може з'явитись і на інших ринках.

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