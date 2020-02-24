Jimny другого покоління в усьому світі розкуповують, як ялинки перед Новим роком. Але у виробника є ще одна модель зі схожим цінником та якостями.

Важливий аспект, про який сказано в заголовку, полягає в тому, що мова йде про нове покоління Maruti Suzuki Vitara Brezza – компактний кросовер для індійського ринку.

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Запущений у 2016 році, Maruti Suzuki Vitara Brezza забезпечив виробнику сильні позиції в сегменті компактних позашляховиків/кросоверів, з моменту запуску було продано більше 5 тисяч машин. Як і паніше, поставляти Vitara Brezza на інші ринки не планується.

Суперника Renault Duster, Hyundai Creta та Ford EcoSport в Індії оцінили у 734 000 рупій, що еквівалентно 10 200 доларів США. Топова комплектація оцінюється у 15 800 доларів. Компактний кросовер помітно змінився зовні та всередині, а також отримав новий мотор.

Фото: Maruti Suzuki Vitara Brezza 2020 / Maruti Suzuki

Компакту виділили лише один мотор – півторалітровий бензиновий агрегат з віддачею у 105 к.с. та 138 Нм. Він поєднується з 5-ступеневою “механікою” або ж “автоматом” з такою ж кількістю передач.

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