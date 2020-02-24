Jimny второго поколения во всем мире раскупают, как елки перед Новым годом. Но у производителя есть еще одна модель с похожим ценником и качествами.

Важный аспект, о котором сказано в заголовке, заключается в том, что речь идет о новом поколении Maruti Suzuki Vitara Brezza – компактный кроссовер для индийского рынка.

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Запущен в 2016 году, Maruti Suzuki Vitara Brezza обеспечил производителю сильные позиции в сегменте компактных внедорожников/кроссоверов, с момента запуска было продано более 5 тысяч машин. Как и прежде, поставлять Vitara Brezza на другие рынки не планируется.

Соперника Renault Duster, Hyundai Creta и Ford EcoSport в Индии оценили в 734 000 рупий, что эквивалентно 10 200 долларов США. Топовая комплектация оценивается в 15 800 долларов. Компактный кроссовер заметно изменился внешне и внутри, а также получил новый мотор.

Фото: Maruti Suzuki Vitara Brezza 2020 / Maruti Suzuki

Компакту выделили только один мотор – полуторалитровый бензиновый агрегат с отдачей в 105 к.с. и 138 Нм. Он сочетается с 5-ступенчатой “механикой” или “автоматом” с таким же количеством передач.

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