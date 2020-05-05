У Євросоюзі вигадали ідею яка сприятиме зростанню продажу нових автомобілів та швидкому відновленню автопромисловості.

Так, голова ЄС з питань клімату Франс Тіммерманс запропонував скористатися виниклою можливістю та максимально перейти на екологічні автомобілі, шляхом стимулювання утилізації наявних у європейців автомобілів.

Читайте також: Ціни на пальне продовжують падати

"Ми бачимо, що автомобільна промисловість просить нас допомогти їм та домогосподарствам дозволити собі купити новий автомобіль.

Чому б ми не зробили це за допомогою екологічних схем утилізації, замінивши старий й брудний автомобіль на більш чистий, навіть з нульовими викидами?", - сказав Тіммерманс.

Зазначається, що подібний підхід допоможе суттєво оновити автопарк всіх категорій транспортних засобів ЄС та допоможе відновити попит на нові технологічні автомобілі, що важливо для перезапуску автовиробництва після пандемії коронавірусу.

Наразі в Європі очікують на падіння попиту на нові автомобілі, адже після зняття карантинних заходів купівля машини явно не буде стояти в пріоритетах для більшості громадян та й не кожний зможе дозволити собі нову автівку. Тому, Європейська комісія хоче знайти відповідні стимули через утилізацію машин, та за можливістю вивести на дорогу більше екологічно чистих електрокарів.

Також цікаво: Suzuki готує 5-дверну версію Jimny