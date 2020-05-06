У цих двох абсолютно різнопланових машин схожа форма головної оптики, що і надихнуло фірму Albermo на чергову мімікрію.

Суперкар – це не тільки швидкий, гарний і дорогий автомобіль, але й не дуже практична машина для повсякденного використання. З іншого боку, гібридний хетчбек має практичність, якої бракує суперкару. Ательє Albermo вирішило поєднати краще від двох світів.

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Бодікіт для Toyota Prius від японського тюнера Albermo включає кілька кузовних деталей, котрі надають гібридному хетчбеку вигляду Ferrari FF. Принаймі, спереду. Передній бампер з решіткою, протитуманними фарами та сплітером обійдуться приблизно у 1000 доларів. Набір компонентів для заднього бампера коштує 730 доларів. Чорна лакована панель в нижній частині бампера також імітує форми дифузорів італійського суперкара.

Albermo також пропонує графіку для кузову у вигляді італійського триколора і набір шильдиків, що візуально нагадують емблему з гарцюючим конем, але замість жеребця там зображений якийсь птах.

Фото: гібрид Toyota Prius, стилізований під Ferrari FF / Carscoops

Цей проект подібний до попереднього творіння Albermo – комплекту деталей, які роблять Toyota RAV4 схожим на італійський супер-кросовер Lamborghini Urus.

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