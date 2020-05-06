У этих двух совершенно разноплановых машин похожая форма главной оптики, что и вдохновило фирму Albermo на очередную мимикрию.

Суперкар – это не только быстрый, красивый и дорогой автомобиль, но и не очень практичная машина для повседневного использования. С другой стороны, у гибридного хэтчбека есть практичность, которой не хватает суперкару. Ателье Albermo решило совместить лучшее от двух миров.

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Бодикит для Toyota Prius от японского тюнера Albermo включает несколько кузовных деталей, которые придают гибридному хэтчбеку вид Ferrari FF. По крайней мере, спереди. Передний бампер с решеткой, противотуманными фарами и сплиттером обойдутся примерно в 1000 долларов. Набор компонентов для заднего бампера стоит 730 долларов. Черная лакированная панель в нижней части бампера также имитирует формы диффузоров итальянского суперкара.

Albermo предлагает графику для кузова в виде итальянского триколора и набор шильдиков, что визуально напоминают эмблему с гарцующим конем, но вместо жеребца там изображена какая-то птица.

Фото: гибрид Toyota Prius, стилизованный под Ferrari FF / Carscoops

Этот проект похож на предыдущее творение Albermo – комплект деталей, которые делают Toyota RAV4 похожим на итальянский супер-кроссовер Lamborghini Urus.

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