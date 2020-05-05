Хотя крутить педали – совсем не то, что обычно делает спецагент 007.

Марка Coleen – французский производитель электрических велосипедов премиум-класса, – представила новинку, посвященную винтажному спорткару Aston Martin DB4. Электробайк выполнен в ретростиле, имеет цифровую приборную панель, светодиодную оптику, широкие возможности взаимодействия со смартфоном и заявленный пробег на одном заряде в 90 километров.

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Велосипед Coleen x Aston Martin создан на основе рамы, которая используется во всех актуальных моделях производителя, однако позиционируется, как особое издание с ограниченным тиражом. Рама электробайка и передняя подвеска изготовлены из карбона, велосипед весит 19 кило. Кроме эстетических нюансов он ничем не отличается от других моделей марки.

Велосипед оснащен задним мотор-колесом мощностью в 250 Вт. Используя электромотор, Coleen x Aston Martin способен развивать скорость до 45 км/час. Мотор подсоединен к аккумулятору емкостью 562 Вт, скрытому в раме. Батарея – быстрозаменяемая, а полностью зарядить ее можно за 2,5 часа. Coleen гарантирует до 8 лет работы батареи, при ежедневном использовании или 500+ циклов заряда. Энергосистема велосипеда также имеет систему рекуперации торможения.

Фото: электровелосипед Coleen x Aston Martin / Coleen

Сейчас производитель принимает предварительные заказы на Coleen x Aston Martin с обязательным депозитом в 2000 евро. При этом окончательная стоимость новинки не называется, однако базовая модель велосипеда Coleen стоит от 4990 евро, а модель Composer, на которой базируется этот байк, начинается от 5990 евро.

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