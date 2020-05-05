Хоча крутити педалі – зовсім не те, що зазвичай робить спецагент 007.

Марка Coleen – французький виробник електричних велосипедів преміум-класу, представив новинку, присвячену вінтажному спорткару Aston Martin DB4. Електробайк виконаний у ретро-стилі, має цифрову приладову панель, світлодіодну оптику, широкі можливості взаємодії зі смартфоном та заявлений пробіг на одному заряді у 90 кілометрів.

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Велосипед Coleen x Aston Martin створений на основі рами, що використовується в усіх актуальних моделях виробника, однак позиціонується, як особливе видання з обмеженим тиражем. Рама електробайка та передня підвіска виготовлені з карбону, важить велосипед 19 кіло. Крім естетичних нюансів він нічим не відрізняється від інших моделей марки.

Велосипед оснащений заднім мотор-колесом потужністю у 250 Вт. Використовуючи електромотор, Coleen x Aston Martin здатен розвивати швидкість до 45 км/год. Мотор під’єднаний до акумулятора ємністю 562 Вт, прихованому у рамі. Батарея – швидкозамінна, а повністю зарядити її можна за 2,5 години. Coleen гарантує до 8 років роботи батареї, при щоденному використанні або 500+ циклів заряду. Енергосистема велосипеда також має систему рекуперації гальмування.

Фото: електровелосипед Coleen x Aston Martin / Coleen

Наразі виробник приймає попередні замовлення на Coleen x Aston Martin з обов’язковим депозитом у 2000 євро. При цьому остаточна вартість новинки не називається, однак базова модель велосипеда Coleen коштує від 4990 євро, а модель Composer, на якій базується цей байк, починається від 5990 євро.

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