Кабриолет выставлен на продажу в Германии, стоимость лота – 17 950 евро. Оригинал обойдется примерно в три раза дороже.

Спереди эту реплику практически невозможно отличить от настоящего супер-купе Bentley Continental GT Convertible. Профиль тоже выглядит убедительно. А вот корма перегружена массивным бампером с диффузором. Но это все равно лучше "Бентли" за свои деньги.

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Как можно видеть, при создании этой реплики, или скорее имитации, было использовано много оригинальных деталей. Поэтому результат оказался значительно более удачным, чем в большинстве подобных проектов. Накануне мы рассказывали о старом Corvette, который пытались превратить в футуристический концепт из "Трансформеров".

Фото: имитация Bentley Continental GT Convertible на базе Chrysler / Mobile.de

Но здесь все "по-взрослому": настоящая оптика от Continental GT, крылатые шильдики и даже круглые аналоговые часы в центре торпедо. Образ усиливают кресла с ромбовидной прошивкой и руль в стиле "Бентли". Сравните с оригинальным интерьером Continental GT С:



Фото: Bentley Continental GT Convertible 2008 / Barrett-Jackson

Продавец не указывает в объявлении, что скрывается под капотом автомобиля, однако тот факт, что основой для реплики стал Chrysler Sebring означает не сильно впечатляющую производительность. В описании лота указано, что мощность мотора составляет 200 л.с., а на одометре – 96 600 километров. Автомобиль находится в городе Липштадт.

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