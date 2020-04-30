Кабріолет виставлений на продаж у Німеччині, вартість лоту – 17 950 євро. Оригінал обійдеться приблизно втричі дорожче.

Спереду цю репліку практично неможливо відрізнити від справжнього супер-купе Bentley Continental GT Convertible. Профіль теж виглядає переконливо. А от корма перевантажена масивним бампером з дифузором. Та це все одно кращий “Бентлі” за свої гроші.

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Як можна бачити, при створенні цієї репліки, чи скоріше імітації, було використано багато оригінальних деталей. Тому результат виявився значно вдалішим, ніж у більшості подібних проектів. Напередодні ми розповідали про старий Corvette, котрий намагались перетворити на футуристичний концепт з "Трансформерів".

Фото: імітація Bentley Continental GT Convertible на базі Chrysler / Mobile.de

Але тут все “по-дорослому”: справжня оптика від Continental GT, крилаті шильдики і навіть круглий аналоговий годинник в центрі торпедо. Образ посилюють крісла з ромбовидною прошивкою та кермо у стилі “Бентлі”. Порівняйте з оригінальним інтер’єром Continental GT С:



Фото: Bentley Continental GT Convertible 2008 / Barrett-Jackson

Продавець не вказує в оголошенні, що приховується під капотом автомобіля, однак той факт, що основою для репліки став Chrysler Sebring, означає не надто вражаючу продуктивність. В описі лоту зазначено, що потужність мотора становить 200 к.с., а на одометрі – 96 600 кілометрів. Автомобіль знаходиться у місті Ліпштадт.

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