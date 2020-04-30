Підприємство "140-й ремонтний завод" пропонує новинку під назвою "60.03 Кайман-ОР". Машина здатна плавати і виглядає максимально брутально.

Білоруський ВАТ “140-й ремонтний завод” з міста Борисов пропонує цивільну версію плаваючого військового всюдихода “Кайман”. У нього нема броні, як у армійського аналога, зате є система відеоогляду з ширококутними телевізійними камерами з інфрачервоним діапазоном. Кондиціонер доведеться встановлювати самостійно.

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Роками народні умільці та професійні майстерні перетворюють все, що можна на всепрохідні машини для мисливців та рибалок. В Білорусі це не менш популярно, ніж в Україні. Так, підприємство “140-й ремонтний завод” пропонує снігоболотід “Пегас” – конкурента для українського “Шерп”. А тепер білоруси готові продати кожному бажаючому “Кайман-ОР” – цивільний БТР без броні, який вміє плавати.

Любителі дешифровки військових абревіатур можуть спробувати з’ясувати значення індексу 60.03, але “ОР” в назві означає “Охотник-Рыбак”, чомусь російською мовою.

Конструктивно всюдихід ідентичний військовому “Кайману”, крім відсутності броні, має іншу світлотехніку та додаткові фари-прожектори на даху. Висока прохідність на бездоріжжі досягається, завдяки ​​використанню шин з регульованням тиску. Сталевий кузов машини зроблений водонепроникним, а для пересування по воді призначені два водомета.

“Каймані-ОР” дозволяє розміщувати на борту шість чоловік (2 + 4). Маса всюдихода – 7500 кг. Довжина – 6000 мм, ширина – 2820 мм, висота по даху – 2070 мм.

Білоруський всюдихід оснащується 156-сильним дизельним двигуном ММЗ Д245.30Е2 і механічною 5-ступінчастою коробкою передач. Привід – повний. Максимальна швидкість пересування автодорогою – 50 км/год, на ґрунтовій дорозі – 30 км/год, на плаву в стоячій воді – 7 км/год.

Середня витрата пального на 100 км шляху: до 30 літрів на асфальті та до 60 літрів на ґрунті. Повний бак дозволяє проїхати не менше 1000 кілометрів по шосе чи до 600 – пересіченою місцевістю. Запас ходу на плаву при середніх експлуатаційних режимах – не менше 5 годин.

Фото: цивільний та військовий (у камуфляжі) всюдихід “Кайман” / 140zavod.by

Виробник повідомляє, що “Кайман-ОР” зберігає працездатність і свої тактико-технічні параметри, при впливі наступних умов експлуатації:

- робоча температура навколишнього повітря – від мінус 40°С до плюс 40°С;

- відносна вологість повітря – 98% при плюс 25°С;

- атмосферні опади (дощ) – 15 мм/хв;

- атмосферні конденсовані опади (роса, іній).

Вартість цивільної версії всюдихода білоруський виробник не називає, однак можна відмітити досить демократичний цінник на інший неармійський продукт – шестиколісний снігоболотохід “Пегас”, який коштує 99 700 білоруських рублів (1 104 600 гривень або 41 000 доларів).

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