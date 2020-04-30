Предприятие "140-й ремонтный завод" предлагает новинку под названием "60.03 Кайман-ОР". Машина способна плавать и выглядит максимально брутально.

Белорусский ОАО “140-й ремонтный завод” из города Борисов предлагает гражданскую версию плавающего военного вездехода “Кайман”. У него нет брони, как у армейского аналога, зато есть система видеообзора с широкоугольными телевизионными камерами с инфракрасным диапазоном. Кондиционер придется устанавливать самостоятельно.

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Годами народные умельцы и профессиональные мастерские превращают все, что можно на всепроходимые машины для охотников и рыбаков. В Беларуси это не менее популярно, чем в Украине. Так, предприятие “140-й ремонтный завод” предлагает снегоболотоход “Пегас” – конкурента для украинского “Шерп”. А теперь белорусы готовы продать каждому желающему “Кайман-ОР” – гражданский БТР без брони, который умеет плавать.

Любители дешифровки военных аббревиатур могут попытаться выяснить значение индекса 60.03, но “ОР” в названии означает “Охотник-Рыбак”, почему-то на русском языке.

Конструктивно вездеход идентичен военному “Кайману”, кроме отсутствия брони, имеет другую светотехнику и дополнительные фары-прожекторы на крыше. Высокая проходимость на бездорожье достигается, благодаря использованию шин с регулировкой давления. Стальной кузов машины сделан водонепроницаемым, а для передвижения по воде предназначены два водомета.

“Кайман-ОР” позволяет размещать на борту шесть человек (2 + 4). Масса вездехода – 7 500 кг. Длина – 6 000 мм, ширина – 2 820 мм, высота по крыше – 2 070 мм.

Белорусский вездеход оснащается 156-сильным дизельным двигателем ММЗ Д245.30Е2 и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Привод – полный. Максимальная скорость передвижения по автодороге – 50 км/ч, на грунтовой дороге – 30 км/ч, на плаву в стоячей воде – 7 км/час.

Средний расход горючего на 100 км пути: до 30 литров на асфальте и до 60 литров на почве. Полный бак позволяет проехать не менее 1 000 километров по шоссе или до 600 – пересеченной местностью. Запас хода на плаву при средних эксплуатационных режимах – не менее 5 часов.

Фото: гражданский и военный (в камуфляже) вездеход “Кайман” / 140zavod.by

Производитель сообщает, что “Кайман-ОР” сохраняет работоспособность и свои тактико-технические параметры при воздействии следующих условий эксплуатации:

- рабочая температура окружающего воздуха – от минус 40°С до плюс 40°С;

- относительная влажность воздуха – 98% при плюс 25°С;

- атмосферные осадки (дождь) – 15 мм/мин;

- атмосферные конденсированные осадки (роса, иней).

Стоимость гражданской версии вездехода белорусский производитель не называет, однако можно отметить достаточно демократичный ценник на другой неармейский продукт – шестиколесный снегоболотоход “Пегас”, который стоит 99 700 белорусских рублей (1 104 600 гривен или 41 000 долларов).

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