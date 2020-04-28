Автор проекта показал первый прототип и рассказал о технологическом двигателе.

Руководитель компании Murmuration Technology из Кривого Рога Виталий Брызгалов рассказал о состоянии проекта украинского коммерческого электромобиля, о котором Авто24 писал в феврале.

По словам Виталия, карантин существенно затормозил проект, но не остановил его. Сейчас идет процесс проектирования, измерения и тестирование главных агрегатов и модели в целом.

Виталий Брызгалов на своей странице в Фейсбук показал один из вариантов будущего городского коммерческого электромобиля CoolOn. Он имеет длину 5 м, ширину 1,7 м, высоту – 2,1 м.

Грузовой отсек может быть как открытым кузовом, так и оборудован спецсредствами для уборки улиц, манипулятором, вышкой для ремонта и тому подобное.

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Машина будет иметь литиевый аккумулятор LiFePO4 емкостью 40 кВт*час. Одного заряда АКБ хватит на 200 км хода. Впрочем, конструкцией предусмотрено использование нескольких видов АКБ различной емкости.

Для электромобиля в компании Murmuration Technology создали собственный электромотор, который по конструкции существенно отличается от подобных.

Разработчики его называют “модернизированный Вентильный Реактивный Мотор”. По словам Брызгалова, “модернизированный двигатель полностью лишен пульсации момента, а также не требует сложного инвертора. Электромотор также не содержит магнитов, "беличьей" клетки и имеет полностью пассивный ротор. Кроме того, в двигателе используется вдвое меньше меди, чем в подобных узлах, что существенно снижает его стоимость. Динамически управляемая рекуперация с контролируемой интенсивностью торможения позволяет почти полностью отказаться от механических тормозов”

Еще одно преимущество електродвигателя, разработан криворожскими умельцами – с использованием максимального количества украинских комплектующих.

Напомним, что первый украинский электромобиль появился почти 70 лет назад.