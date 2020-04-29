Єдине невдале рішення цього проекту – жовтий колір джміля Бамблбі. А Stingray у фільмі перетворюється на бота на ім'я Сайдсвайп.

Стилізований під концепт Chevrolet Corvette Stingray автомобіль, наразі виставлений на аукціоні, до закриття торгів залишилось три дні, а найвища ставка сягає $10 988 і все ще не досягла “резерву” продавця.

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Це імітація Chevrolet Corvette Stingray Concept від невідомої майстерні з США. Технологічний концепт Corvette Stingray був показаний General Motors у 2009 році на автосалоні в Чікаго, перед його кінодебютом у фільмі “Трансформери: помста полеглих” в ролі Сайдсвайпа. Вже у 2010 році ательє Z&M Customs збудувало такий реплікар на базі серійної моделі.



Фото: оригінальний концепт Chevrolet Corvette Stingray 2009 року / Chevrolet

Власник реплікара не приховує недоліки свого товару – на фото можна побачити тріщини, потерті сидиння та зачовгану вишивку, але унікальний “Корвет” таки знайшов своїх покупців. Принаймі, якщо хтось з них запропонує мінімальну ціну, встановлену продавцем.

Фото: “репліка” концепта Chevrolet Corvette Stingray / Carscoops

Продавець вказує, що пробіг автомобіля 33 500 миль (53 900 км), а роком випуску – 2010. Сarscoops пригадує, що такий автомобіль десять років тому вже продавався на eBay. Основою для нього служив C6 Corvette 2005 року випуску. Тоді автомобіль продавали без торгів за $42 500. У 2016 році такий Chevrolet Corvette Stingray знову засвітився на онлайн-торгах, вже у жовтому кольорі і з цінником $39 900.

Фото: попередні появи кастом-Stingray / Carscoops

Не ясно, скільки розраховує отримати за автомобіль нинішній власник і чи є цей автомобіль одним з тих, що продавались раніше, оскільки таких машин, начебто, було створено три.

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