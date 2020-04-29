Як швидко ви зможете витягнути з башти один з блоків? Tesla Model X зробить це швидше.

Дженга – класична настільна гра, в якій учасникам потрібно перебудувати башту з дерев’яних блоків, витягаючи їх знизу і перекладаючи нагору так, щоб уся конструкція не розвалилась. Автор YouTube-каналу Ryan Trahan вирішив перенести гру зі столу на заасфальтований майданчик, замнити дерев’яні блоки картонними коробками і використовувати для гри не спритність рук, а крутний момент Tesla Model X.

Електричний кросовер Model X з місця до 100 км/год прискорюється за 2,8 секунди. Цього цілком достатньо для миттєвого ривка, що висмикує коробку з купи не гірше за досвідчених гравців у дженгу.

Щоб зробити гру ще цікавішою, учасники домовились грати на гроші. Картонна вежа складається з призових та штрафних коробок – перші дозволяють виграти 20, 100 або навіть 1000 доларів, тоді як інші передбачають різні минуси аж до повного банкрутства. Ігрового банкрутства, звісно. Для власників машин ціною більше 100 тисяч доларів програш повинен бути не надто обтяжливим, а от емоції від гри – безцінні.

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