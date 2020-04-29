Робіть ставки на переможця.

Реактивний винищувач-бомбардувальник Lockheed Martin F-35 Lightning II вважається одним з найдовершеніших літаків сучасності. Те ж можна сказати і про McLaren Speedtail у відношенні до автомобілів. Команда Top Gear вирішила порівняти їх у незвичайному гоночному змаганні.

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McLaren Speedtail є одним з найшвидших автомобілів на планеті, його максимальна швидкість становить 403 км/год. Продуктивність гіперкару забезпечує комбінована силова установка з 4-літрового твін-турбо V8 та електричної надбудови. Загальна віддача гіперкара – 1055 кінських сил та 1150 ньютон-метрів крутного моменту. На злітній смузі проти нього виставили F-35B – модифікацію винищувача з коротким зльотом і вертикальною посадкою. На висоті він здатен розвивати швидкість у 1,6 Маха.

Звісно, результат перегонів можна передбачити, адже швидкості цих транспортних засобів настільки різні, що навіть вимірюються в різних одиницях. Але перебіг змагання виявився досить драматичним, гіперкару вдалось показати кілька цікавих моментів, особливо на поворотах.

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