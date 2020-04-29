Делайте ставки на победителя.

Реактивный истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II считается одним из самых совершенных самолетов современности. То же можно сказать и о McLaren Speedtail в отношении автомобилей. Команда Top Gear решила сравнить их в необычном гоночном соревновании.

Также интересно: Посмотрите, как чудак на Smart сбегает от полиции

McLaren Speedtail является одним из самых быстрых автомобилей на планете, его максимальная скорость составляет 403 км/ч. Производительность гиперкара обеспечивает комбинированная силовая установка с 4-литрового твин-турбо V8 и электрической надстройки. Общая отдача гиперкара – 1055 лошадиных сил и 1150 ньютон-метров крутящего момента. На взлетной полосе против него выставили F-35B – модификацию истребителя с коротким взлетом и вертикальной посадкой. На высоте он способен развивать скорость в 1,6 Маха.

Конечно, результат гонки можно предположить, ведь скорости этих транспортных средств настолько разные, что даже измеряются в различных единицах. Но ход соревнования оказался достаточно драматичным, гиперкару удалось показать несколько интересных моментов, особенно на поворотах.

Также интересно: В Харькове построили адскую "Волгу" для дрифта с 5-литровым V8 от Ford