Как быстро вы сможете вытащить из башни один из блоков? Tesla Model X сделает это быстрее.

Дженга – классическая настольная игра, в которой участникам нужно перестроить башню из деревянных блоков, вытягивая их снизу и перекладывая наверх так, чтобы вся конструкция не развалилась. Автор YouTube-канала Ryan Trahan решил перенести игру со стола на заасфальтированную площадку, заменить деревянные блоки картонными коробками и использовать для игры не ловкость рук, а крутящий момент Tesla Model X.

Электрический кроссовер Model X с места до 100 км/ч ускоряется за 2,8 секунды. Этого вполне достаточно для мгновенного рывка, который выдергивает коробку из кучи не хуже опытных игроков в дженгу.

Чтобы сделать игру еще интереснее, участники договорились играть на деньги. Картонная башня состоит из призовых и штрафных коробок – первые позволяют выиграть 20, 100 или даже 1000 долларов, тогда как другие предусматривают различные минусы вплоть до полного банкротства. Игрового банкротства, конечно. Для владельцев машин ценой более 100 тысяч долларов проигрыш должен быть не слишком обременительным, а вот эмоции от игры – бесценны.

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