Единственное неудачное решение этого проекта – желтый цвет шмеля Бамблби. А Stingray в фильме превращается в бота по имени Сайдсвайп.

Стилизованный под концепт Chevrolet Corvette Stingray автомобиль, сейчас выставлен на аукционе, до закрытия торгов осталось три дня, а самая высокая ставка достигает $10 988 и все еще не достигла “резерва” продавца.

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Это имитация Chevrolet Corvette Stingray Concept от неизвестной мастерской из США. Технологический концепт Corvette Stingray был показан General Motors в 2009 году на автосалоне в Чикаго, перед его кинодебютом в фильме “Трансформеры: Месть падших” в роли Сайдсвайпа. Уже в 2010 году ателье Z&M Customs построило такой репликар на базе серийной модели.



Фото: оригинальный концепт Chevrolet Corvette Stingray 2009 года / Chevrolet

Владелец репликара не скрывает недостатки своего товара – на фото можно увидеть трещины, потертые сидения и вышивку, но уникальный “Корвет” таки нашел своих покупателей. По крайней мере, если кто-то из них предложит минимальную цену, установленную продавцом.

Фото: “реплика” концепта Chevrolet Corvette Stingray / Carscoops

Продавец указывает, что пробег автомобиля 33 500 миль (53 900 км), а год выпуска – 2010. Сагѕсоорѕ вспоминает, что такой автомобиль десять лет назад уже продавался на eBay. Основой для него служил C6 Corvette 2005 года выпуска. Тогда автомобиль продавали без торгов за $42 500. В 2016 году такой Chevrolet Corvette Stingray снова засветился на онлайн-торгах, уже в желтом цвете и с ценником $39 900.

Фото: предыдущие появления кастом-Stingray / Carscoops

Не ясно, сколько рассчитывает получить за автомобиль нынешний владелец и является ли этот автомобиль одним из тех, что продавались ранее, поскольку таких машин, вроде, было создано три.

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