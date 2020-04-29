У Дрогобичі (Львівська область) їздить незвичайна стара Волга. ГАЗ-21 отримав досить скромний, але вельми оригінальний і стильний тюнінг.

Волга 21 третьої серії (1962-1970 рр.) Занижена, а крізь отвір в її капоті визирає якась подоба турбіни та карбюратора. Крім того, тюнінг Волги включає додаткову оптику і бічний вихлоп, а оленя на капоті замінила оригінальна качка.

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У салоні звертає на себе увагу важіль з рукояткою у вигляді гранати. Характеристики ГАЗ-21 невідомі, але, швидше за все під капотом стоїть потужний двигун. А рукоятка у вигляді гранати не що інше як важіль гідравлічного “ручніка”, як на машинах для дрифту.