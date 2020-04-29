В Дрогобыче (Львовская область) ездит необычная старая Волга. ГАЗ-21 получил достаточно скромный, но весьма оригинальный и стильный тюнинг.

Волга 21 третьей серии (1962-1970 гг.). Заниженная, а через отверстие в ее капоте выглядывает некое подобие турбины и карбюратора. Кроме того, тюнинг Волги включает дополнительную оптику и боковой выхлоп, а оленя на капоте заменила оригинальная утка.

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В салоне обращает на себя внимание рычаг с рукояткой в виде гранаты. Характеристики ГАЗ-21 неизвестны, но, скорее всего под капотом стоит мощный двигатель. А рукоятка в виде гранаты не что иное как рычаг гидравлического "ручника", как на машинах для дрифта.