Незвичайний кабріолет виставлений на продаж в Іспанії.

Автори проекту охрестили своє творіння König V12, хоча всередині можна помітити написи “The King”. На бардачу красується ще один напис: First Edition, втім, навряд чи у цього проекта буде продовження.

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Автомобіль виставлений на продаж компанією Cohen & Cars в іспанському місті Марбелья. Під незвичайним червоним кузовом з деталями від Supra та Megane ховається Porsche Boxster. Оцінюється кастом-кар у 59 900 євро.

Спорткару також переробили дверцята – тепер вони відкриваються, як в “Ламборгіні”. Найбільш спірним елементом дизайну видається задня оптика машини, запозичена у французького хетчбека. Якщо решта деталей хоча б пов’язані зі спортивними купе, то вибір ліхтарів не знаходить логічного пояснення. Також корма автомобіля обладнана великим нерухомим крилом, подвійним вихлопом та дифузором, який, напевне, не створює жодної сили.

Фото: дуже незвичайний Porsche Boxster / Carscoops

Інтер’єр спорткара також зазнав значних змін – тут все затягнуто в чарвону та білу шкіру, деякі пластикові деталі також пофарбовані в червоний. Естетична цінність такого оздоблення не менш сумнівна, ніж позначення V12 на кормі.

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