Необычный кабриолет выставлен на продажу в Испании.

Авторы проекта назвали свое творение König V12, хотя внутри можно заметить надписи "The King". На бардачке красуется еще одна надпись: First Edition, впрочем, вряд ли у этого проекта будет продолжение.

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Автомобиль выставлен на продажу компанией Cohen & Cars в испанском городе Марбелья. Под необычным красным кузовом с деталями от Supra и Megane скрывается Porsche Boxster. Оценивается кастом-кар в 59 900 евро.

Спорткару также переделали дверцы – теперь они открываются, как у "Ламборгини". Наиболее спорным элементом дизайна кажется задняя оптика машины, позаимствованная у французского хэтчбека. Если остальные детали хотя бы связаны со спортивными купе, то выбор фонарей не находит логического объяснения. Также корма автомобиля оборудована большим неподвижным крылом, двойным выхлопом и диффузором, который, наверное, не создает никакой силы.

Фото: очень необычный Porsche Boxster / Carscoops

Интерьер спорткара также претерпел значительные изменения – здесь все затянуто в красную и белую кожу, некоторые пластиковые детали также окрашены в красный. Эстетическая ценность такого убранства не менее сомнительна, чем обозначение V12 на корме.

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