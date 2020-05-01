Комплект Albermo XR51 превращает японский кроссовер в итальянский суперкроссовер. По крайней мере снаружи.

Что общего между демократичным Toyota RAV4 и люксовым Lamborghini Urus? Оба кроссовера имеют схожую стилистику кузова с гранистым дизайном. Именно это и использовали тюнеры из Японии для перевоплощения.

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Главная деталь, которая придает массовому кроссоверу сходство с люксовым итальянским суперкаром – это передний бампер с массивными воздухозаборниками и Y-образными ламелями, как у оригинального Urus. Корму украшает диффузор с имитацией встроенных патрубков выхлопной системы и спойлер на двери багажника.

Полный набор тюнинговых деталей из комплекта Albermo XR51 обойдется покупателю в 2,3 тысячи долларов. Оригинальный бампер Urus стоит дороже!

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