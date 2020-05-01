Комплект Albermo XR51 перетворює японський кросовер на італійський суперкросовер. Принаймі зовні.

Що спільного між демократичним Toyota RAV4 та люксовим Lamborghini Urus? Обидва кросовери мають схожу стилістику кузову з гранчастим дизайном. Саме це і використали тюнери з Японії для перевтілення.

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Головна деталь, яка надає масовому кросоверу схожість з люксовим італійським суперкаром – це передній бампер з масивними повітрозабірниками та Y-подібними ламелями, як в оригінального Urus. Корму прикрашає дифузор з імітацією вбудованих патрубків вихлопної системи і спойлер на дверях багажника.

Повний набір тюнінгових деталей з комплекту Albermo XR51 обійдеться покупцю в 2,3 тисячі доларів. Оригінальний бампер Urus коштує дорожче!

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