Пожилая женщина говорит, что единственным "Мустангом" в ее жизни до этого момента была кобыла Ленка. Впервые сев за руль автомобиля, да еще и мощного спорткара (минимум 314 л.с.), героиня ролика показала эффектный "дрифт" в поле.

Видео колоритной старушки разместил на своем канале пользователь FeeR & Kompany, а внимание на него обратил портал ТопЖир.

Также интересно: Пятилетний мальчик угнал мамину машину и поехал покупать себе Lamborghini

Это видео, безусловно, заслуживает не только нашего внимания, но и уважения к смелой женщине. Может ей никто не сказал, и нажав кнопку запуска мотора, она разбудила целый табун скакунов, а затем укротила его буквально "одной левой", не выпуская клюку с правой.

Конечно, нет ничего сложного в том, чтобы пустить мощный заднеприводный спорткар в занос на скользкой траве, но посмотрите, как пожилая женщина кружит полем, не сбавляя газа – похоже, ей совсем не страшно!

После заезда на "Мустанге" баба Рина рассказывает немного о своих впечатлениях и о себе на колоритном закарпатском наречии. Признаемся, мы поняли не все.

Смотрите также: Мотоциклист выжил после сногсшибательного вылета с эстакады: видео