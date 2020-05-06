Літня жінка каже, що єдиним "Мустангом" у її житті до цього моменту була кобила Ленка. Вперше сівши за кермо автомобіля, та ще й потужного спорткара (мінімум 314 к.с.), героїня ролика показала ефектний "дріфт" у полі.

Відео про колоритну стареньку розмістив на своєму каналі користувач FeeR & Kompany, а увагу на нього звернув портал ТопЖир.

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Це відео, безумовно, заслуговує не лише на нашу увагу, а й на повагу до сміливої жінки. Може їй ніхто цього не сказав, та натиснувши кнопку запуску мотора, вона розбудила цілий табун скакунів, а потім приборкала його буквально “однією лівою”, не випускаючи ковіньку з правиці.

Звісно, немає нічого складного, в тому, аби пустити потужний задньопривідний спорткар в занос на слизькій траві, але подивіться, як літня жінка кружляє полем, не збавляючи газу – схоже, їй зовсім не страшно!

Після гарцювання на “Мустангу” баба Ріна розповідає трохи про свої враження та про себе колоритною закарпатською говіркою. Зізнаємось, ми зрозуміли не все.

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