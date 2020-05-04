Чоловіку одночасно не пощастило та поталанило. А потім удача знову відвернулась від нього.

Поліція заявила, що в мотоцикліста немає ні водійського посвідчення, ані документів на мотоцикл.

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Камера відеореєстрації, встановлена у вантажівці, зняла болісні кадри з мотоциклістом, що не впорався з керуванням та перелетів через огорожу естакади. Дорожня подія трапилась поблизу Монреаля. CTV News повідомляє, що чоловік, за заявою поліції, їхав на мотоциклі без ліцензії на реєстрації і з перевищенням швидкості, що і стало причиною ДТП.

В нижньому правому кутку кадра можна побачити швидкість руху в милях на годину – вантажівка проходить поворот на швидкості близько 55 км/год.

Перелетівши через огорожу, водій впав з кількаметрвоої висоти та отримав серйозні, але безпечні для життя травми. У цьому йому пощастило, не без допомоги водія вантажівки, оскільки поранений міг довгий час пролежати під естакадою, перш ніж його знайшли. Мотоцикліста транспортували до лікарні.

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