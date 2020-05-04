Користувачів гіробордів і електросамокатів мали прирівняти до велосипедистів, але у Головному науково-експертному управлінні з такою пропозицією не погоджуються.

Зараз в українському законодавстві права та обов’язки кермувальників електричних скутерів, cігвеїв, гіробордів, гіроскутерів не регламентовані. На думку деяких народних обранців це дає надто багато свободи користувачам таких засобів пересування.

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Для регламентування руху подібного електротранспорту було створено два законопроекти № 3023 та № 3023-1. Суть у обох дуже схожа – права та обов’язки кермувальників такого електротранспорту фактично прирівнювались до велосипедистів. Максимальний штраф за порушення ПДР складає 85 грн.

Але законопроекти отримали негативний висновок Головного науково-експертного управління. "Законом, проект якого розглядається, до легкого електротранспорту можна буде віднести як електроскейт або гіроборд вагою менше 7 кг та середньою швидкістю до 15 км/год, так і електричні скутери вагою до 300 кг, які можуть набирати швидкість до 150 км/год. Очевидно, що можлива шкода здоров’ю, життю, майну громадян у випадку порушення особами, що користуються, наприклад, гіробордом або скутером, буде різною. Відтак не можна встановлювати однакову відповідальність для користувачів різних видів легкого електротранспорту та, фактично, прирівнювати їх до велосипедистів або погоничів тварин", сказано у висновку.

У документі зазначено, що у регулятивному законодавстві має бути диференціація поняття "електротранспорт".

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