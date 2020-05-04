Пользователей гиробордов и электросамокатов должны были приравнять к велосипедистам, но в Главном научно-экспертном управлении с таким предложением не согласны.

Сейчас в украинском законодательстве права и обязанности водителей электрических скутеров, cигвеев, гиробордов, гироскутеров не регламентированы. По мнению некоторых народных избранников это дает слишком много свободы пользователям таких средств передвижения.

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Для регламентации движения подобного электротранспорта было создано два законопроекта № 3023 и № 3023-1. Суть в обоих очень похожа – права и обязанности водителей такого электротранспорта фактически приравнивались к велосипедистам. Максимальный штраф за нарушение ПДД составляет 85 грн.

Но законопроекты получили отрицательное заключение Главного научно-экспертного управления. "Законом, проект которого рассматривается, к легкому электротранспорту можно будет отнести как электроскейт или гироборд весом менее 7 кг и средней скоростью до 15 км/ч, так и электрические скутеры весом до 300 кг, которые могут набирать скорость до 150 км/ч. Очевидно, что возможный вред здоровью, жизни, имуществу граждан в случае нарушения лицами, пользующимися, например, гиробордом или скутером, будет разным. Поэтому нельзя устанавливать одинаковую ответственность для пользователей различных видов легкого электротранспорта и, фактически, приравнивать их к велосипедистам или погонщикам животных", – говорится в заключении.

В документе указано, что в регулятивном законодательстве должна быть дифференциация понятия "электротранспорт".

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