Для цього відгороджують по одній чи кілька смуг транспорту чи забирають парковки.

Через пандемію коронавірусу люди будуть й надалі остерігатись користуватись громадським транспортом, тому переходитимуть на особисті транспортні засоби – велосипеди та персональний електротранспорт.

Для цього наявних велодоріжок вже недостатньо – трафік з двоколісного транспорту збільшиться в кілька разів. Щоб вирішити цю проблему, французькі муніципалітети розширюють велодоріжки за рахунок смуг для автомобілів.

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За переконанням урбаністів, велосипед чи електросамокат дозволяє дотримуватися соціальної дистанції на відміну від громадського транспорту. Окрім того, вони не забруднюють повітря, як автомобілі, що важливо за умов пандемії COVID-19, яка вражає передусім легені.

Велосипедні доріжки, які почали з’являтися у розпал пандемії коронавірусу, французькі журналісти називають «коронавелодоріжки» (coronapistes). Часто їх облаштовують як тимчасові, просто відмежовуючи одну зі смуг руху бар’єрами, – проте у перспективі вони можуть стати постійними, або принаймні діятимуть протягом довгого часу, оскільки загроза вірусу лишатиметься ще деякий час.

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У Монтреї планують облаштувати вісім кілометрів велодоріжок завширшки до чотирьох метрів. Деякі створять за рахунок автомобільних паркувальних місць. Це коштуватиме 700 тисяч євро.

Більш того, у місті розширять вже наявні велодоріжки, аби велосипедисти мали змогу дотримуватися дистанції.

У департаментах Валь-де-Марн і Сен-Сен-Дені, які оточують Париж зі сходу, планують облаштувати відповідно 40 і 60 кілометрів «коронавелодоріжок».

Нагадаємо, чи можна в Києві пеерсуватись велодоріжкою.