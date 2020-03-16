Активісти провели експеримент поблизу метро Шулявська.

На багатьох вулицях столиці влада створила велодоріжки. Вони відділені від тротуарів та доріг бордюрами чи розміткою. Але рухатись ними велосипедистам неможливо. Адже там стоять запарковані автомобілі. Тому велосипедисти змушені пересуватись дорогами чи тротуарами. Чим заважають водіям та пішоходам.

Дивіться відео – чи можна велосипедом їздити велодоріжкоою:



Активісти “ЗупиниЛося” нагадують, що велодоріжка – лише для велосипедистів, а 2 метри тротуару - для пішоходів.

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