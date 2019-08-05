Заступник Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе нагадав, що в Україні діють будівельні норми, які зобов'язуть робити в містах велодоріжки.

Уже майже рік, з 1 вересня 2018 року українськими ДБН (Державними будівельними нормами) запроваджено обов’язкове проектування велодоріжок та велосмуг при проектуванні доріг в населених пунктах. Однак це роблять не всюди, а лише в деяких регіонах. Для того, щоб в нас дійсно побільшало велосипедистів і велосипедний рух запрацював, місцевій владі треба комплексно підходити до цього питання та створювати належну велоінфраструктуру вже зараз.

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Нагадаємо вимоги, містяться в чинному ДБН стосовно велодоріжок:

Велосипедні доріжки і смуги мають влаштовуватися на територіях житлових і промислових районів, комунально-складських зон, на магістральних вулицях безперервного і регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних та сільських дорогах, що забезпечують під’їзд велосипедистів до житлових, громадських будинків, промислових підприємств, об’єктів масового відвідування, відкритих автостоянок і гаражів.

Велосмуги повинні проектуватися лише для одностороннього руху, а велодоріжки мають бути переважно односторонніми з обох боків вулиці. Необхідність проектування велосмуги або велодоріжки визначається категорією вулиці або дороги.

У новому ДБН також визначено, якою має бути мінімальна ширина велодоріжки або велосмуги у різних випадках. Наприклад, при новому будівництві велосипедна смуга має складати не менше 1,85 м, при реконструкції – не менше 1,5 м. Велосипедна доріжка з одностороннім рухом: при новому будівництві – мінімум 1,85 м, при реконструкції – мінімум 1,5 м. Велосипедна доріжка з двостороннім рухом з обох боків вулиці – не менше 2,5 м при новому будівництві, не менше 2 м – при реконструкції. Така ж сама велодоріжка, але з двостороннім рухом з одного боку вулиці має проектуватися шириною не менше 3 м при новому будівництві і не менше 2,5 м при реконструкції дороги або вулиці. Параметри спільної велосипедно-пішохідної доріжки визначаються так: мінімум 3 м при новому будівництві та мінімум 2,5 м при реконструкції.

Також з 1 вересня минулого року вступила в дію будівельна норма, яка ввела можливість проектувати зручні перехоплюючі велостоянки в містах України біля станцій метрополітену, у межах територій автовокзалів та транспортно-пересадочних вузлів (ТПВ). Відповідно до неї, кількість місць на перехоплюючих велостоянках біля метро визначається розрахунком: 0,1% від користувачів станції, але не менше ніж 10 паркомісць, у межах автовокзалів – 1% від користувачів вокзалу + 2% від отриманого числа, у межах ТПВ – 1% його добового пасажиропотоку. Відстань від перехоплюючої велостоянки до входу на станцію або автовокзалу не повинна перевищувати 30 м. У Європі, наприклад, на таких парковках залишають велосипед перед тим, як пересісти на метро, автобус чи трамвай.

Нагадаємо, що Нацгвардії дозволили зупиняти авто на дорогах.