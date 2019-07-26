Нові часи вимагають свіжих рішень у всьому, тож не дивуйтесь, якщо побачите на даху електричного кросовера акваровер.

Новозеландська компанія створила велосипед, який дозволяє крутити педалі на озерах і річках. Аквабайк може стати новим атракціоном на воді, хоча не всім, вдається його освоїти одразу. Тож доведеться заново вчитись їздити на велосипеді, навіть якщо ви вже вмієте.

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Творець аквабайка Manta5 XE-1 – Гай Ховард-Вілліс є затятим велосипедистом і любить море, а тому вирішив поєднати два задоволення. Він вже мріє про світові велозмагання на воді, а поки що має близько 200 замовлень на свій винахід.



Від велосипеду в Manta5 XE-1 Hydrofoil Bike педалі й кермо. Замість коліс – підводні крила, а замість їхнього обертання – корабельний гвинт. Крім педальної сили “хвилесипедист” може використовувати й потенціал компактного електромотора. Захищеного від вологи, звичайно. Батарея підтримує роботу впродовж 60 хвилин, а максимальна швидкість на електронах становить близько 10 вузлів або 20 км/год. Важить ХЕ-1 разом з батареєю й електромотором 29 кіло.



Стартап Manta5 був заснований ще у 2011 році. Ринковий продукт був представлений рік тому, а продажі стартували на початку цього року. За цей час фірма змогла продати трохи більше 200 аквабайків і отримати попередні замовлення на 33 тисячі, говорить засновник. Покупці з Європи мають змогу замовити Manta5 XE-1 за 6590 євро з внесенням депозиту у розмірі 10 відсотків від повної вартості.

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