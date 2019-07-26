Новые времена требуют свежих решений во всем, поэтому не удивляйтесь, если увидите на крыше электрического кроссовера аквавелосипед.

Новозеландская компания создала велосипед, который позволяет крутить педали на озерах и реках. Аквабайк может стать новым аттракционом на воде, хотя не всем удается его освоить сразу. Поэтому придется заново учиться ездить на велосипеде, даже если вы уже умеете.

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Создатель аквабайка Manta5 XE-1 – Гай Ховард-Уиллис является заядлым велосипедистом и любит море, а потому решил совместить два удовольствия. Он уже мечтает о мировых велосоревнованиях на воде, а пока имеет около 200 заказов на свое изобретение.

От велосипеда у Manta5 XE-1 Hydrofoil Bike педали и руль. Вместо колес – подводные крылья, а вместо их вращения – гребной винт. Кроме педальной силы "волносипедист" может использовать и потенциал компактного электромотора. Защищенного от влаги, конечно. Батарея поддерживает работу в течение 60 минут, а максимальная скорость на электронах составляет около 10 узлов или 20 км / ч. Весит ХЕ-1 вместе с батареей и электромотором 29 кило.

Стартап Manta5 был основан еще в 2011 году. Рыночный продукт был представлен год назад, а продажи стартовали в начале этого года. За это время фирма смогла продать чуть больше 200 аквабайков и получить предварительные заказ на 33 тысячи, говорит основатель. Покупатели из Европы могут заказать Manta5 XE-1 за 6590 евро с внесением депозита в размере 10 процентов от полной стоимости.

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